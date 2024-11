La dificultat de denunciar una agressió sexual, a '60 minuts'

Valèria no va denunciar la violació que va patir per por. - CCMA

60 minuts de TV3 emet aquesta nit Jo sí et crec, un documental que mostra la dificultat i el calvari de denunciar una agressió sexual. Segons informen en el reportatge, una de cada tres dones ha patit una agressió sexual en la seua vida i en un 71 per cent dels casos l’agressor és un familiar, un amic o un conegut. Moltes d’aquestes agressions no es denuncien perquè el procés posterior a una denúncia sol qüestionar i revictimitzar la dona agredida. Aquest treball recull el testimoni de diferents dones que han patit violència sexual i entrevista expertes en dret, medicina i suport a les víctimes. Violeta García Gago de l’Associació d’Assistència a Dones Agredides Sexualment afirma que moltes vegades les agressions sexuals es viuen en secret i no s’expliquen i joves com Mireia, Valèria o Sara revelaran la seua història en aquest documental.