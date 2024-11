Lleida Televisió retransmet aquesta nit els Premis ARC 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió retransmetrà aquesta nit en directe la gala dels Premis ARC 2024, que tenen per objectiu promocionar i donar visibilitat i valor a la indústria de la música en directe feta a Catalunya. Diversos grups i artistes opten al guardó en dotze categories diferents com a reconeixement per la seua destacada activitat durant la temporada. És el tercer any que el Teatre de la Llotja de Lleida acull aquest certamen. La cerimònia que presentarà Núria Marín es podrà seguir a partir de les 20.00 hores i abans, a les 19.00 hores, començarà l’emissió in situ del programa Connecta Lleida Pirineus amb Mariví Chacón i Judit Montoy, que entrevistaran alguns dels artistes nominats. El festival Dansàneu, la cantant Alidé Sans, la festa major de la Seu d’Urgell i de Tàrrega i el Magnific Fest són algunes de les nominacions lleidatanes.