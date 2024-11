La intel·ligència artificial per a la feina, a 'Documentos TV'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Documentos TV de La 2 abordarà aquesta nit l’impacte de la intel·ligència artificial (IA) en la vida laboral, quins són els avantatges i els riscos que pot portar i la responsabilitat que s’ha de tenir al fer-la servir amb bones finalitats.

Alguns experts explicaran que la IA tindrà un efecte tan gran a la societat com el de la revolució industrial de fa 200 anys. A més, molts professionals estan a favor d’utilitzar aquesta tecnologia com a ajuda, però d’altres creuen que s’hauria de reconèixer que el fet que la IA automatitzi algunes tasques no és necessàriament una cosa positiva. Els reptes d’aquest avanç impliquen escollir-la com a eina, però no sotmetre-s’hi i controlar que ningú es quedi enrere en aquesta transformació. Abans, a les 22.00 hores, la cadena estrenarà Puertos I, un capítol d’Ingeniería Romana que descobreix els ports romans.