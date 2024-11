La fundació Francisco Franco, a 'Equipo de investigación'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Equipo de investigación de La Sexta estrena aquesta nit La fundación Francisco Franco: días contados. Es tracta d’un documental que explica el compte enrere per a aquesta entitat franquista, que va començar fa cinc mesos quan van iniciar els tràmits per a la seua extinció, després que el Parlament Europeu instés Espanya a il·legalitzar-la el 2018. La Francisco Franco és l’única entitat europea que enalteix la figura d’un dictador i per impedir la seua extinció han modificat els seus estatuts. Així, l’equip del programa acudeix al sopar anual de l’entitat en el qual reconeixen amb el premi cavaller d’honor els qui defensen la memòria de Franco. A més, descobreixen que a l’espai Ardemans, lloc on els fundadors, socis i el president de la fundació realitzen xarrades i conferències, continuen fent apologia del franquisme.