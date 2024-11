Richard Gere ja es veu menjant els diumenges amb "la seua gran família espanyola"

Richard Gere comença una etapa emocionant a Madrid, on planeja viure durant diversos anys acompanyat de la seua esposa, Alejandra Silva, i els seus fills. En una entrevista recent en The Tonight Show amb Jimmy Fallon, l’actor va revelar que celebrarà Acció de Gràcies a Espanya, mantenint les tradicions americanes. “Amo a la meua esposa, és una mare excepcional. Els nens estan feliços i saludables, no puc demanar més”, va confessar emocionat.

L’icònic protagonista de Pretty Woman va explicar que aquesta decisió sorgeix gràcies a Alejandra, que va influir en la seua elecció de passar més temps a Espanya. “La meua esposa em va donar set anys als Estats Units, així que ara serem uns anys a Madrid abans de tornar als Estats Units”, va detallar l’actor. Aquest nou començament no només marca un canvi d’escenari, sinó també una oportunitat per descobrir el profund sentit d’unió que caracteritza a la família espanyola.

Gere va destacar com Alejandra, que prové d’una família nombrosa, li ha mostrat un model familiar diferent del nord-americà. “Ella va créixer envoltada de molts familiars, com aquestes grans famílies italianes o espanyoles. La seua àvia era el centre que unia tot. Ara veig com Alejandra està assumint aquest paper. Ja organitza dinars per a més de 30 persones els diumenges”, va relatar amb orgull.

Richard Gere

Sobre l’adaptació dels seus fills petits, Richard Gere es va mostrar confiat. “Ells són bilingües i sé que creixeran feliços aquí”, va assegurar. La família no només s’enriqueix amb la convivència en un entorn diferent, sinó que també integra noves experiències culturals que enriquiran la seua vida diària.

Amb entusiasme, l’actor afronta aquesta nova etapa a Espanya, combinant les tradicions nord-americanes amb el càlid esperit familiar espanyol. Madrid es converteix en l’escenari ideal perquè Gere i la seua família gaudeixin d’una convivència enriquidora i moments inoblidables.