'Velvet' reneix als Estats Units: Telemón aposta per la icònica sèrie espanyola

El fenomen televisiu Velvet, emès en Antena 3, traspassa fronteres amb una versió nord-americana. Telemón, coneguda per grans èxits com La reina del sud i El senyor del cel, serà l’encarregada de donar vida a aquesta nova adaptació, ambientada al vibrant món de la moda novaiorquesa. La producció començarà el 2025, utilitzant els avançats estudis de Telemón Center a Miami.

La història original, creada per Ramón Campos i Gema R. Neira, va comptar amb la participació de Miguel Ángel Silvestre i Paula Echevarría. A Espanya, Velvet va assolir una mitjana del 20,9% d’audiència, amb més de 3,7 milions d’espectadors, consolidant-se com una de les sèries més exitoses de l’última dècada. A més, el seu abast internacional no té precedents: s’ha distribuït a més de 100 països.

Velvet va ser un fenomen d’audiència. El seu capítol final, emès el 2016, va atrapar 4,3 milions d’espectadors i va assolir un 26,2% de quota de pantalla, sent un dels moments televisius més destacats d’aquell any. En la seua última temporada, va aconseguir posicionar-se com la sèrie setmanal més vista en prime time, amb una mitja de 3,5 milions d’espectadors i un 21,7% de quota.

El repartiment original va incloure figures com José Sacristán, Aitana Sánchez-Gijón, Marta Hazas, Amaia Salamanca, Javier Rey i Concha Velasco. Aquests actors van donar vida a un Madrid glamurós dels anys 50, ambientant la trama a les luxoses galeries de moda de l’època.

La sèrie narrava la història d’Ana Ribera, interpretada per Paula Echevarría, i Alberto Márquez, encarnat per Miguel Ángel Silvestre. L’amor prohibit entre la humil costurera i l’hereu dels grans magatzems es va convertir en el cor de la trama, conquerint l’audiència tant dins com fora d’Espanya.

Ara, aquesta emocionant història es trasllada a un escenari actual a Nova York, prometent reviure la màgia que va convertir a Velvet en un èxit.