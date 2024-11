'Joc de cartes' arriba a Lleida per buscar el millor plat tradicional

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Joc de cartes de TV3 visita aquesta nit de nou Lleida per trobar el millor plat tradicional de la zona. Marc Ribas visitarà primer L’Ideal, un establiment d’Almenar amb bon producte i cuina a la brasa, que està dirigit per Cristina Serrano. Després passaran per Alcarràs per conèixer El Colibrí de Jordi Espinet, un lloc en el qual la cuina natural amb llenya i carbó és l’especialitat. A Albatàrrec, Susanna Baqué ensenyarà La Sènia 40, un restaurant que ofereix una oferta de menjar tradicional típic de l’àvia. La ruta d’aquesta entrega acabarà a la capital del Segrià, concretament al bar Lídia. El propietari, Isidre Codina, haurà de conquerir els altres concursants i Ribas amb els seus esmorzars de forquilla i els seus guisats. La novetat d’aquesta edició és que els restaurants han d’estar oberts al públic.