'30 minuts' i 'Salvados' tornen a València un mes després de la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 estrena aquesta nit Un dia que durarà anys, un documental que mostra la situació al País Valencià un mes després de la dana. Es podrà veure com la devastació continua sent visible als pobles més afectats pel temporal i faran falta molts anys i una gran inversió per recuperar el paisatge i l’economia. Les imatges de la zona mostren com ha estat el progrés de la feina dels voluntaris i els veïns i faltaran mesos perquè els pobles afectats recuperin els serveis bàsics. En el reportatge participen testimonis i experts.

Per la seua part, Salvados de La Sexta també viatja a València un mes després del dia que va canviar la vida de moltes persones. El presentador Gonzo visitarà diverses localitats per retratar com han viscut els afectats tot aquest temps i les emocions dels veïns a través d’històries personals.