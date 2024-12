Irene Montero i el lleidatà Tatxo Benet, avui a 'Col·lapse'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de TV3 Col·lapse rep aquesta nit la visita de l’eurodiputada i exministra d’Igualtat Irene Montero, qui per primera vegada s’asseurà al plató per parlar de la seua vida. Montero acaba de publicar el llibre Algo habremos hecho, en el qual repassa la seua trajectòria política i dona a conèixer aspectes privats de la seua vida íntima.

A més, el presentador Ricard Ustrell també entrevistarà el periodista i productor audiovisual lleidatà Tatxo Benet per parlar d’art contemporani, de futbol, del món de la televisió, de les plataformes i d’algunes polèmiques en què s’ha vist involucrat com a empresari en els últims anys sent CEO de Mediapro. Ustrell també tindrà l’oportunitat de conversar amb Albert Pla, Erika Lust i Albert Om. La música la posarà la cantant Rita Payés i tancarà el capítol Sergi Pàmies.