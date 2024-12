Carlota Corredera parla del seu divorci i dels seus nous projectes en televisió

La vida de Carlota Corredera, coneguda pel seu paper com a presentadora de Sálvame, ha canviat radicalment des que va anunciar la seua separació de Carlos de la Maza després d’onze anys de matrimoni. La notícia, que va compartir a les seues xarxes socials, va generar gran atenció. En el seu comunicat, va destacar que encara que ja no són parella, continuaran sent família pel benestar de la seua filla de nou anys. Van demanar respecte i privacitat per afrontar aquest moment tan delicat.

En una recent entrevista en el pódcast Zeta Peta 2.0, Carlota es va mostrar sincera sobre el dol emocional que travessa. Va confessar que la separació ha estat una experiència molt dura, però necessària. “És la història més important de la meua vida. Em recolzo en la meua gent i en el meu optimisme per tirar endavant. Aquest any ha estat complicat, però tinc moltes esperances el 2025”, va afirmar. Per superar el dolor, assegura que no hi ha dreceres: cal viure'l per girar full.

Corredera també va expressar el seu desig de tornar a la televisió i va assenyalar TVE com la seu destí ideal. "M’agradaria treballar en una cadena que està vivint un moment tan positiu com Televisió Espanyola". Aquest anhel reflecteix la seua passió per continuar vinculada al món televisiu.

Sobre el final de Sálvame, Carlota es va sincerar i va qualificar el tancament com una experiència complicada. “Va ser un moment molt difícil per a tots els que formàvem part del programa. Giraré full quan torni a treballar i em senti feliç en un nou projecte”, va declarar.

També va abordar la recent controvèrsia entre La revuelta i El hormiguero. Assegura que, encara que no dona suport a les pràctiques poc ètiques, entén que la competència pels convidats és part del sector. Corredera advoca per un enfocament més net i professional, lamentant que la polarització política també influeixi en la percepció dels programes.

Carlota també va reflexionar sobre l’impacte de les falòrnies en la informació actual. “La desinformació és un dels problemes més grans del nostre temps. Cal combatre-la amb rigor i responsabilitat”, va assenyalar.

Amb optimisme i claredat, Carlota Corredera mira cap al futur, amb nous projectes i reptes per davant. La seua fortalesa i determinació són el motor que la impulsa en aquesta nova etapa de la seua vida.