'Cuina com puguis' presenta els concursants de la 2a temporada

El programa de la plataforma 3Cat Cuina com puguis ja ha revelat qui seran els concursants que competiran en la segona temporada d’aquest concurs de cuina presentat per Marc Ribas. En aquesta edició, els vuit protagonistes seran la creadora de contingut i presentadora de La travessa Laura Escanes, l’influencer Pau Joan Miquel, el periodista esportiu i streamer Gerard Romero, la presentadora lleidatana Núria Marín, la comunicadora Laura Fa, el cantant Lildami, l’actor Roger Coma i la cantant Sofia Coll. Els enregistraments d’aquesta temporada van començar ahir i hi haurà algunes novetats en la dinàmica del programa però encara no n’han donat detalls. Val a recordar que, en la passada edició, els jutges van ser Ivan Surinder i Sofia Janer i que la guanyadora va ser l’actriu Marta Torné, que va superar Mag Lari a la final.