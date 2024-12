Les cadenes ja preparen els especials de Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Queden pocs dies per celebrar Nadal i les cadenes televisives ja estan anunciant alguns dels seus especials. Com cada any des del 2022, Andreu Buenafuente torna a TV3 amb el monòleg: El 24 i, en aquesta ocasió, el 26 de desembre, el dia de Sant Esteve, repassarà els successos més destacats com el retorn de Puigdemont a Catalunya, la dana a València o la polèmica de Motos i Broncano al Teatre Victòria de Barcelona. D’altra banda, RTVE prepara tres programes nadalencs d’ElGrand Prix, un s’emetrà el dilluns 23; una entrega especial de La Revuelta de David Broncano, el tradicional Telepasión de la cadena amb Patricia Conde i Aitor Albizua el dia de la Nit de Nadal i especials musicals amb Estopa i Rosario. Mediaset programarà dos gales musicals de la Nit de Nadal i Nit de Cap d’Any, presentades per Christian Gálvez i Verónica Dulanto.