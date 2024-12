RTVE celebra la nit de Nadal amb especials musicals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 1 s’omple de música per Nadal amb l’especial 25 años dando Estopa a les 22.05 h, un programa nadalenc que celebra els 25 anys de carrera dels germans Muñoz en una gala amb artistes convidats com Manuel Carrasco, Lola Índigo, Dani Martín, Amaral, Paul Thin i amb la participació de Grison. La cantant Rosario serà la protagonista del format que arribarà després per presentar el seu àlbum Te lo digo yo y no te digo ná i compartirà escenari amb Malú, Estopa, Lolita, Sebastián Yatra, Israel Fernández o Alaska. D’altra banda, La 2 emetrà La casa del humor, un format que homenatja la sèrie La casa de papel, i LateXou amb Marc Giró, que rep la visita d’Ana Belén, que prepara el seu últim disc, de Karla Sofía Gascón, que presenta Emilia Pérez, i acabarà amb l’actuació de Rigoberta Bandini, que interpretarà Pamela Anderson.