La Sexta celebra els seus 18 anys de trajectòria amb un documental

La Sexta ha complert aquest 2024 divuit anys de trajectòria i, per aquesta raó, aquesta nit emetrà el documental La Sexta cumple 18 años: flipa. Es tracta d’un reportatge que repassa la transformació de la societat espanyola en tot aquest temps com quan es va deixar de fumar als espais públics, deixar enrere el tabú de la salut mental, que el feminisme es defensa en molts àmbits i que la lluita contra l’emergència climàtica ja no és tan minoritària. A més, aquest treball també analitza com ha canviat la cadena des del 2006 fins ara amb professionals com Glòria Serra, Cristina Pardo, Iñaki López, Antonio Ferreras, Dani Mateo, Ana Pastor García o Alberto Chicote i abordaran alguns dels canvis més significatius i actuals com el fet que les xarxes socials lideren el debat públic o el gran avenç en els drets LGTBI.