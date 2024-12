La veritat sobre el Nobel que Àngel Guimerà no va rebre mai, a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 estrena a les 22.05 Guimerà, el Nobel sense premi, una sèrie documental de tres episodis que indaga què hi ha de veritat i què hi ha de mentida en el Nobel de literatura no concedit a Àngel Guimerà. Està protagonitzada per Àngels Gonyalons i compta amb més de dotze testimonis. Aquest treball és fruit d’una investigació que destapa els arguments que van allunyar l’autor de Mar i cel del premi Nobel. Fa 100 anys de la mort de Guimerà, un dels autors teatrals més universals de les lletres catalanes del segle XIX, i el documental narra la trajectòria biogràfica, literària i també política d’una figura memorable per als catalans. A més, persegueix l’autèntica història d’una candidatura plena de llums i ombres. Més tard, a les 00.10 h, la cadena emetrà l’obra teatral L’Adversari amb Pere Aquillué i Carles Martínez.