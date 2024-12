Denzel Washington celebra el seu 70 aniversari i anuncia la seva retirada

Denzel Washington, una de les grans figures de Hollywood, celebra el seu 70 aniversari reflexionant sobre la seua vida i el seu llegat. L’actor mira cap enrere amb orgull per la seua carrera, marcada per l’èxit i la discreció, i cap endavant amb plans que inclouen la seua retirada del cine.

"Gaudeixo de cada moment de la meua vida i d’un treball|feina que amo", va comentar Denzel durant la promoció de Gladiator 2, una de les pel·lícules més esperades que podria ser una de les seues últimes. La seua carrera|cursa, amb dos premis Oscar i més de 40 anys en la indústria, ha estat un exemple de talent i elegància, sense rastre d’escàndols.

Un dels pilars en la vida de Washington ha estat el seu matrimoni amb Pauletta, amb qui porta més de quatre dècades. La parella, que es va conèixer el 1977, té quatre fills vinculats al món de l’entreteniment: John David, Katia i els bessons Malcolm i Olivia. Amb humor, Denzel assegura que el secret del seu matrimoni és simple: "Faig el que em diuen i mantinc la boca tancada".

Encara que no tot ha estat fàcil, Denzel afirma que la fe i el compromís són claus per mantenir una relació duradora. En una entrevista, l’actor va confessar: "El matrimoni no és perfecte, però ens vam comprometre. Una base espiritual sòlida ajuda tot".

L’espiritualitat ha estat un element fonamental en la vida de Washington. Inspirat pels seus pares, l’actor es va batejar recentment en una església de Nova York i va obtenir la seua llicència com a ministre. Aquest pas reafirma la seua connexió amb la fe i el seu compromís amb valors profunds.

Encara que continua sent una estrella, Denzel ja planeja el seu comiat del cine. Durant la promoció de Gladiator 2, va compartir el seu desig d’explorar papers icònics com Otel·lo o Anníbal abans de retirar-se. També va deixar oberta la possibilitat d’unir-se a l’univers de Black Panther, però va confirmar que "no farà gaires més pel·lícules".