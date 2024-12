El duel de les campanades a la televisió: els presentadors que acomiadaran el 2024

Publicat per redacción Verificat per Creat: Actualitzat:

La nit del 31 de desembre de 2024 s’atansa i les principals cadenes de televisió ja tenen a punt els seus equips de presentadors per acomiadar l’any amb les tradicionals campanades. L’1 de TVE i Antena 3 lideren el duel mediàtic, amb apostes renovades i sorprenents per captar l’atenció de l’audiència en aquesta emblemàtica vetllada.

A La 1 de TVE, el popular presentador David Broncano i la jove humorista Lalachus seran els encarregats de donar la benvinguda al nou any des de la Puerta del Sol. Amb el seu estil irreverent i fresc, prometen donar alguna sorpresa a partir de les 23:40 hores. Per la seua part, Antena 3 comptarà un any més amb els reis indiscutibles de les campanades: Cristina Pedroche i Alberto Chicote, que rebran junts el 2025 per novè any consecutiu.

Cristina Pedroche i Alberto Chicote, protagonistes de les campanades d’Antena 3.Atresmedia / via EFE

En La Sexta, la periodista Cristina Pardo i el presentador Dani Mateo seran els encarregats d’acomiadar l’any, mentre que a Telecinco, Ion Aramendi i Blanca Romero retransmetran les campanades des del Castillo de San José a Lanzarote. Una hora després, Ángeles Blanco i Ricardo Reyes presentaran les segones campanades des de l’illa canària.

A les cadenes autonòmiques, destaquen les apostes de TV3 amb l’influencera Laura Escanes i el cantant Miki Nuñez, Canal Sud amb la futbolista Olga Carmona i el presentador Manu Sánchez, i Telemadrid amb l’humorista Miguel Lago i la periodista Mónica Martínez. D’altra banda, el popular streamer Ibai Llanos ha anunciat que aquest any no realitzarà les seues tradicionals campanades a Twitch, ja que vol dedicar més temps a la seua família i a si mateix.