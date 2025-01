Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 1 reemet aquesta nit el capítol de La Revuelta en el qual Marc Cucurella, futbolista català, visita David Broncano per explicar algunes anècdotes com a jugador de la selecció espanyola de futbol i per mostrar el seu gran sentit de l’humor. A més, la compositora Rita Payés interpreta la cançó Tantas cosas.