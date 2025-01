Sorprenent gir en les audiències televisives de final d’any: Broncano i Lalachus lideren les campanades

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

En un inesperat canvi de tendència, La 1 de TVE ha recuperat el primer lloc en les audiències de les Campanades de final d’any a Espanya, posant fi al regnat d’Antena 3 des del 2022. Segons les dades proporcionades per la consultora Barlovento, el duo format per David Broncano i Lalachus va aconseguir atreure 5.642.000 espectadors, superant per un estret marge a Cristina Pedroche i Alberto Chicote en Antena 3, els qui van congregar 5.550.000 televidents.

La diferència entre ambdues cadenes va ser de tot just 92.000 espectadors, amb La 1 assolint una quota de pantalla del 33,1 %, mig punt per sobre d’Antena 3 (32,6 %). Aquest resultat marca una fita per a TVE, que havia cedit el lideratge a la cadena privada en els últims anys.

El rànquing de les cadenes més vistes

Després de La 1 i Antena 3, el rànquing de les cadenes més sintonitzades durant el minut de les Campanades el completen La 2, amb 1.004.000 espectadors i una quota del 5,9 %; TV3, que va reunir 874.000 televidents i va assolir una quota del 32,7 %; i Telecinco, amb 600.000 espectadors i una quota del 3,5 %. Més retardades van quedar les retransmissions de Canal Sur, seguida per 542.000 persones, i La Sexta, amb 394.000 espectadors.

Un augment significatiu en l’audiència total

En conjunt, les Campanades de final d’any van ser seguides per 16,1 milions de persones a Espanya, la qual cosa representa una impressionant quota de pantalla del 94,6 % considerant totes les cadenes que van realitzar la retransmissió. En comparació amb l’any anterior, es va registrar un increment de gairebé un milió d’espectadors i un augment de l’1,3 % en la quota de pantalla.

Tanmateix, no totes les cadenes van córrer la mateixa sort. Telecinco va ser la que va experimentar la pèrdua d’audiència més gran, amb 518.000 espectadors menys respecte a l’any anterior. La va seguir La Sexta, que va veure reduïda la seua audiència en 383.000 persones.

Un cop d’ull a l’històric d’audiències

Fent la vista enrere, l’any amb l’audiència més gran en les Campanades de l’última dècada va ser el 2020, quan 21.061.000 espectadors van seguir la retransmissió, assolint una quota de pantalla del 94,4 %. Aquesta dada posa en perspectiva l’èxit de l’edició de 2024, que si bé no va assolir aquest rècord, va aconseguir un notable increment respecte a l’any precedent.

El consum televisiu en alça

Més enllà de les Campanades, el consum total de televisió a Espanya durant la nit de final d’any va assolir els 17 milions d’espectadors, la qual cosa suposa un augment de 739.000 persones (5 %) en comparació amb 2023, quan es van registrar 16,3 milions de televidents. Aquest increment reflecteix l’interès sostingut de l’audiència per la programació especial de final d’any i la tradició de seguir les Campanades a través de la petita pantalla.