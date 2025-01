Alba Brunet conquereix els Premis Telenovel·la 2024 amb el seu paper en 'Somnis de llibertat'

La nit dels Premis Telenovel·la 2024 va estar plena d’emocions, i un dels moments més destacats va ser el triomf d’Alba Brunet com a Millor Actriu de Repartiment. El seu paper com Fina Valero en Somnis de llibertat no només la va portar a conquerir aquest prestigiós guardó, sinó que també va reafirmar la seua posició com una de les actrius més prometedores de la televisió.

En Somnis de llibertat, Alba interpreta Fina Valero, una dona que lluita per trobar el seu lloc en una societat marcada per l’opressió dels anys 60. A través del seu personatge, la sèrie aborda temes com la censura, la desigualtat i la recerca de llibertat, però també explora una història d’amor única entre Fina i Marta, interpretada per Marta Belmonte.

La relació entre Fina i Marta, anomenada pels seguidors com Mafin, s’ha convertit en un dels eixos centrals de la sèrie. La seua història, narrada amb sensibilitat i realisme, ha emocionat profundament el públic, convertint-se en un símbol d’esperança i resistència en una època difícil.

El jurat dels Premis Telenovel·la va destacar la capacitat d’Alba per donar vida a un personatge carregat de matisos. Fina Valero reflecteix tant valentia com fragilitat, i Alba va aconseguir capturar cada detall, des dels seus gestos fins la seua evolució emocional. La seua interpretació va oferir una visió complexa i profunda d’una dona enfrontada a les seues pròpies pors i les injustícies del seu entorn.

En entrevistes posteriors, Alba va agrair el suport de tot l’equip de Sueños de llibertat, així com el de Marta Belmonte, amb qui va crear una connexió especial en pantalla. Segons l’actriu, “Fina i Marta representen molt més que una parella, són un missatge de lluita i esperança”.

Amb aquest reconeixement, Alba Brunet consolida una carrera plena de talent i compromís, apostant per històries que inspiren i defensen valors essencials. Fina Valero, sens dubte, quedarà com un dels personatges més memorables de la ficció espanyola.