El documental 'Justicia para Diego', aquesta nit a La 2

Televisió Espanyola emet aquesta nit (22.00), i dins de l’espai Documaster de La 2, el documental Justicia para Diego just quan es compleixen cinc anys de la mort de Diego Bello Lafuente. El 8 de gener del 2020, la Policia Nacional de les Filipines va organitzar una falsa operació antidroga en la qual Bello, un empresari gallec, va resultar mort, sota l’acusació de ser el narcotraficant més gran de l’illa de Siargao, una important destinació turística internacional. Dirigit per Jorge Valcárcel i Eduardo Mendoza, el documental compta amb els testimonis de familiars i amics del protagonista, i amb les declaracions de personalitats espanyoles i filipines que també van conèixer des de la seua arribada a l’illa el 2017, els negocis, com una botiga de roba i material de surf, un club-restaurant o un hostal, i detalls de la vida personal de Diego.