Triomf de 'La revuelta' en el seu retorn amb Esteban

El retorn aquest 2025 de La revuelta de David Broncano va arrassar amb la nova visita de Belén Esteban, que va arribar a reunir 2,3 milions d’espectadors i va ser el més vist dimarts en horari prime time. La tertuliana de Ni que fuéramos Shhh (Rakuten TV) no va decebre i tampoc el seguiment que va generar el seu pas pel programa, amb un 17,4% de quota, superant per 4,9 punts de diferència Antena 3, amb El Hormiguero, que va fer una mitjana d’1,8 milions d’espectadors amb la visita dels actors María Hervás i Fernando Gil. Aquesta nit (21.45 hores), el programa de Pablo Motos rep tres concursantsde la pròxima edició d’El Desafío: Genoveva Casanova, Roberto Brasero yManuel Díaz El Cordobés. Per la seua part, La revuelta també emet nou programa abans de la final de MasterChef Junior 11.