Compte enrere per a la primera edició de 'Maestros de la Costura Celebrity'

RTVE ho té tot a punt per a l’estrena, malgrat que sense anunciar la data, de la primera edició de Maestros de la Costura Celebrity, que comptarà amb la participació de dotze famosos, que seran Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terremoto de Alcorcón, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar. Com en la versió original d’aquest programa de moda amb concursants anònims que va tornar el 2024 després de no ser renovat el 2023, Raquel Sánchez Silva seguirà com a presentadora i repetiran els jutges Lorenzo Caprile, María Escoté i Palomo Spain, encara que com a novetat, en la primera prova de cada gala, també es rebrà un quart jutge convidat. El guanyador s’emportarà el prestigiós maniquí de vidre i 50.000 euros a destinar a l’ONG de la seua elecció.