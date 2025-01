Raquel Guerrero: un cop d’ull a la seua evolució i els secrets d’Esther en 'Machos Alfa'

Raquel Guerrero, actriu espanyola coneguda per la seua interpretació d’Esther en l’exitosa sèrie Machos Alfa, ha aconseguit connectar amb un públic molt ampli, especialment amb les mares espanyoles. L’actriu, que interpreta Esther, una dona que viu per als seus fills però que no abandona el seu somni de ser actriu, ens comparteix els seus pensaments i reflexions sobre el seu personatge, la seua carrera i la seua vida personal, just abans de l’estrena de la tercera temporada de la sèrie a Netflix.

Raquel Guerrero parla sobre com se sent a l’interpretar Esther, un personatge ple de sentiments intensos i contradiccions. Encara que Raquel no és mare, s’identifica amb la part emocional d’Esther, qui constantment s’enfronta a la tensió entre les seues responsabilitats familiars i els seus somnis personals. "Esther li posa l’ànima a tot, però sempre està en tensió, lluitant per assolir els seus somnis," comparteix l’actriu.

Molts han etiquetat Esther com una “cuidapenes”, però Raquel Guerrero s’allunya d’aquest estereotip. Esther, segons l’actriu, és una dona independent que no necessita que la defensin. "Ella té una mentalitat molt bruta, sense filtres, però és una de tot terreny", comenta Raquel. Aquest enfocament aporta una visió més complexa i moderna del personatge.

a nova temporada de Mascles Alfa aborda temes tan rellevants com la infància trans i la desconstrucció de la masculinitat. Raquel admet que aquests temes són tractats amb respecte absolut, buscant generar consciència sense ofendre ningú. Sobre la desconstrucció de la masculinitat, Raquel revela que té un amic que es va apuntar a un curs sobre el tema, una cosa a què ella dona suport. "És necessari trencar amb aquests patrons que els homes porten tota la vida arrossegant", reflexiona.

Quant als nous episodis, Raquel Guerrero destaca que els personatges han evolucionat, mostrant un avanç en la seua humanitat i emocionalitat. "Aquest any, els personatges estan més exposats emocionalment, la qual cosa farà que el públic visqui una transició molt tendra", afirma l’actriu.

Treballar al costat de Fele Martínez ha estat una experiència inoblidable per a Raquel. L’actriu descriu la seua relació amb Fele com una barreja de diversió i respecte, amb una connexió immediata des del primer moment. "Ens el passem genial i hem creat una gran amistat en el set", assegura.

Al llarg de la seua carrera, Raquel ha hagut de renunciar a certs aspectes de la seua vida personal per centrar-se en el seu somni de ser actriu. Encara que no es penedeix, reconeix que de vegades pensa com hauria estat equilibrar millor la seua vida professional i personal. "L’esforç val la pena, viure del que t’agrada és el millor", conclou.