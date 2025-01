Antonia CC, veïna de Begíjar (Jaén), va morir el 10 de gener dels 81 anys, deixant una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva. El 2019, una senzilla intervenció en els informatius de Canal Sud, que després va ser amplificada pel programa APM de TV3, la va convertir en un fenomen viral.

La història va començar el febrer d’aquell any, quan un equip de Canal Sud es va traslladar a Begíjar per cobrir els danys provocats per un llamp que va caure a la localitat. Durant la cobertura, els reporters van entrevistar diversos veïns, entre ells Antonia, que va relatar de manera espontània com va viure el succés. Amb una frase que va ressonar a tot el país, Antonia va expressar: “Vaig veure una resplendor i fa pum! Vaig dir: 'Ai, ja està aquí la guerra'”. El seu comentari, carregat de dramatisme però amb un toc d’humanitat, no va tardar a tornar-se viral.

Antonia, l’àvia de Jaén que es va fer famosa arran d’un tall en Canal Sud.Canal Sud

El vídeo de l’entrevista es va difondre ràpidament per les xarxes socials, convertint-se en un dels moments més gravats de la televisió autonòmica andalusa. La intervenció d’Antonia va ser utilitzada fins i tot pel programa d’humor Alguna Pregunta Más (APM), qui va crear muntatges i paròdies amb les imatges. Des d’aleshores, a Internet van circular innombrables vídeos que recordaven la seua peculiar expressió.

Malgrat la seua breu aparició en els mitjans, Antonia va deixar una profunda impressió en la gent. Els veïns de Begíjar recorden amb afecte a la dona que, encara que no buscava protagonisme, es va convertir en un símbol de l’espontaneïtat i el caràcter andalús. “Era una persona entranyable i agradable amb tothom. Lamentem la seua mort perquè era molt estimada aquí”, va expressar l’Ajuntament de Begíjar en declaracions al Diari Jaén.

La partida d’Antonia marca el final d’una història que va començar com un simple relat davant de les càmeres, però que es va transformar en un tros de la cultura popular espanyola. La seua intervenció, que semblava quotidiana, va transcendir a la història viral d’internet, demostrant com de vegades els moments més senzills són els que perduren en el record col·lectiu.