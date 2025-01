'Lo de Évole': La sisena temporada d’entrevistes profundes i reveladores arriba a La Sexta

Allò d’Évole torna a les pantalles després de gairebé un any d’espera. La sisena temporada del programa s’estrena el 19 de gener a les 21:30 hores en laSexta. El presentador, Jordi Évole, ha estat l’encarregat de confirmar la data i d’avançar alguns dels noms que formaran part d’aquesta nova entrega. La selecció de convidats promet generar emocions fortes i revelacions impactants, la qual cosa eleva encara més l’expectació per aquesta nova temporada.

Entre els convidats més destacats es troben tres grans noms del món de la música: Mala Rodríguez, Dani Martín i Lolita Flores. A més, Juan y Medio, conegut presentador, i l’expresident uruguaià Pepe Mujica seran part d’aquesta edició. Mujica, que recentment va revelar la seua lluita contra un càncer avançat, va compartir una emotiva declaració: "M’estic morint". Aquest retorn promet moments de gran intensitat emocional, característiques que han marcat l’essència de Lo de Évole al llarg dels anys.

El 2025, el programa celebrarà el seu cinquè aniversari, un assoliment que ressalta el seu èxit i la seua continuïtat a la televisió espanyola. Malgrat algunes fluctuacions en la seua audiència, Lo de Évole continua destacant-se entre els programes de laSexta, superant les mitjanes de la cadena. La cinquena temporada, que va incloure entrevistes amb C Batussa, Ana Belén, Henar Álvarez, Camela, Albert Pla i José Luis Rodríguez Zapatero, va aconseguir un 7,7% de quota de pantalla i 1.080.000 espectadors, la qual cosa demostra la seua sòlida posició dins del panorama televisiu.

El retorn de Lo de Évole és molt esperat pels seguidors del programa. Les entrevistes prometen ser intenses i reveladores, oferint moments sincers que han convertit el programa en un referent de la televisió. Jordi Évole continuarà brindant una plataforma per a converses úniques, la qual cosa reforça la posició del programa com un dels més estimats i esperats per l’audiència espanyola.