Marc Giró podria presentar un nou 'Sálvame' en TVE juntament amb Belén Esteban

TVE es troba treballant en la incorporació de l’equip de Sálvame a les tardes de La 1. Des de fa algunes setmanes, la cadena pública ha començat de manera discreta a desenvolupar la seua nova proposta vespertina. Segons informa Catalunya Ràdio i ha confirmat YOTELE, la direcció de la cadena té la intenció de posar al capdavant del programa el presentador Marc Giró.

Va girar ha aconseguit consolidar el seu Late Xou com un referent dins del sector televisiu. Aquest dimarts, el presentador va fer el gran pas en debutar a la primera cadena amb un notable èxit d’audiència. Arran d’aquests bons resultats, TVE li ha fet una proposta per traslladar-se a Madrid i presentar un magazín d’entreteniment de tres hores, on els temes relacionats amb el cor tindran una presència destacada.

María Patiño i Belén EstebanRTVE

En el nou projecte, es preveu la participació de Belén Esteban i María Patiño com a col·laboradores principals, juntament amb Lydia Lozano i Chelo García-Cortés, els qui ja formen part de la plantilla de TVE en programes com Matiners i L’Altaveu. Tot i que encara no està confirmat, s’estudia la possibilitat que altres membres de l’extint Sálvame, com Kiko Matamoros, també s’uneixin al nou format. A l’espera de confirmacions, també s’espera la incorporació de nous rostres que s’estrenin en la productora Fabricantes Studio, responsable del programa per a La 1.

Marc Giró

Un dels principals desafiaments per a TVE amb aquest projecte serà mantenir l’esperit despreocupat i divertit de Sálvame, sense caure en polèmiques artificials ni situacions incòmodes que podrien resultar difícils de gestionar dins de la corporació pública. Amb aquesta nova aposta, TVE busca fer un gir a la seua programació vespertina, deixant enrere l’estratègia de sèries de ficció i concursos que han marcat l’última dècada de la graella. Només la sèrie La Promesa es mantindria en l’oferta, mentre es pren un rumb més arriscat amb una aposta per l’entreteniment en directe.