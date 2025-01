Andreu Buenafuente i Berto Romero fitxatges sorpresa de TVE per a un nou 'late show'

TVE continua ampliant la seua aposta per els batega xous. Després de l’èxit de La Revuelta de Broncano i la bona rebuda del programa de Marc Giró, la cadena ha decidit reforçar la seua programació nocturna. Andreu Buenafuente torna a la televisió amb un format propi, que ocuparà la franja dels divendres a la nit, segons va avançar el podcast Mamarazzis.

El diari ABC va informar que fonts de RTVE han confirmat un acord amb el presentador. Tanmateix, el contracte encara necessita l’aprovació del comitè de compres de la cadena. En aquest nou projecte, Berto Romero també tindrà un paper destacat. El Terrat, productora de La Revuelta, serà l’encarregat de dur-lo a terme en col·laboració amb Encofrats Encofrasa.

Andreu Buenafuente

Amb aquesta incorporació, Andreu Buenafuente i David Broncano comparteixen cadena una altra vegada, com va passar a Movistar Plus+. Durant aquella etapa, ambdós van liderar programes nocturns amb gran acollida. Broncano va començar la seua carrera televisiva com a col·laborador de Buenafuente, que a més va impulsar el seu creixement professional com a productor de La Resistència.

David Broncano

Aquest nou projecte suposa la tornada de Buenafuente a la televisió en obert, després del seu pas per Late Motiv a Movistar. En els últims anys, ha estat enfocat a la ràdio amb Ningú sap res, un format de gran èxit que també va tenir adaptació a Max. Actualment, condueix Vosaltres mateixos en TV3, però la seua tornada a la televisió nacional genera una gran expectació.