Jimmy Fallon i la pamela de Melania: "Aquest barret era el seu propi mur fronterer"

La investidura de Donald Trump com a president dels Estats Units va deixar diverses anècdotes, però l’abillament de Melania Trump es va robar tota l’atenció. El seu cridaner barret es va convertir en el centre de comentaris, bromes i teories en xarxes socials.

Un dels primers en reaccionar va ser Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show, que no va dubtar a fer humor amb el look de la primera dama. "Jugarem a 'Qui el va portar millor?', jo, Melania o La Hamburguesa", va fer broma mentre apareixia amb un barret similar en el seu programa.

Les xarxes van esclatar quan Fallon va mostrar un vídeo de l’esdeveniment. En l’enregistrament, Donald Trump intenta besar Melania, però l’enorme accessori impedeix qualsevol contacte. Ni a la galta ni al rostre, el president no aconsegueix atansar-se a la seua esposa, la qual cosa va desencadenar especulacions.

El mateix Fallon va avivar el debat en comparar el complement de Melania amb un barret digne d’una pel·lícula d’Indiana Jones. L’escena no va tardar a viralitzar-se i va desencadenar una onada de comentaris sobre el veritable significat del look de la primera dama.

Melania i Donald Trump

Usuaris en xarxes van començar a preguntar-se si l’elecció d’aquest barret havia estat intencional. Alguns van suggerir que era una manera subtil d’evitar qualsevol mostra d’afecte amb el seu espòs.

Fallon, sempre esmolat amb els seus comentaris, va llançar una de les frases més comentades de la nit: "Aquest barret és el seu propi mur fronterer". La broma va ser aplaudida pel públic i va acabar de convertir el look de Melania en un dels moments més virals de la investidura.