Les pel·lícules nominades als Goya 2025 i on veure-les

El 8 de febrer, Granada es convertirà en l’escenari dels Premis Goya 2025, on l’Acadèmia de Cine reconeixerà el millor de l’any. Entre les pel·lícules amb més opcions al gran premi destaquen El 47, La infiltrada, Casa en flames, l’estavella blau i Segon premi.

Si vols disfrutar d’aquests títols abans de la gala, aquí t’expliquem a quines plataformes pots trobar-les. Totes, excepte La infiltrada, ja estan disponibles en streaming. La seua estrena a Movistar Plus+ està programada per al proper mes.

El 47 (14 nominacions) – Movistar Plus i Filmin (lloguer)

Dirigida per Marcel Barrena, aquesta pel·lícula reviu una història real ocorreguda a Barcelona el 1978. Eduard Fernández interpreta un líder veïnal que va prendre una decisió extrema per visibilitzar la falta de transport a Torre Baró. El 47 no només lidera les nominacions dels Goya, sinó que també ha triomfat en els Premis Gaudí i Forqué

Segon premi (11 nominacions) – Movistar Plus i Filmin (lloguer)

Aquesta cinta de Fernando Navarro i Isaki Lacuesta narra la història de Los Planetas, la icònica banda granadina. Ambientada als anys 90, mostra l’ascens del grup, les tensions internes i l’impacte de la seua música. Guanyadora al Festival de Màlaga, és una de les favorites en els Goya.

Casa en flames (8 nominacions) – Netflix

El guió d’Eduard Sola ens porta a un drama familiar protagonitzat per Emma Vilarasau, Macarena García i Alberto San Juan. En la història, Montse reuneix la seua família a Cadaqués, però el que semblava un cap de setmana tranquil es converteix en una explosió d’emocions i conflictes.

L’estrella blava (8 nominacions) – Movistar Plus i Filmin

El director Javier Macipe sorprèn amb aquest relat sobre un rocker llatinoamericà als anys 90. Pepe Lorente, protagonista del film, aspira al Goya a Mejor Actor Revelación, mentre que Macipe podria emportar-se el de Mejor Dirección Novel. Una història carregada de música, nostàlgia i autodescobriment.