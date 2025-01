Karla Sofía Gascón, la primera actriu transsexual nominada a l’Oscar

Karla Sofía Gascón ha marcat una fita en la història del cine. La seua nominació a l’Oscar a millor actriu per Emilia Pérez la converteix en la primera dona transsexual en competir per aquest guardó. La cerimònia de la 97a edició dels premis de l’Acadèmia de Hollywood se celebrarà el 2 de març, una nit que podria ser inoblidable per a la intèrpret.

Aquest assoliment suposa un gran pas en la representació de les persones trans en el cine. El seu paper a Emilia Pérez ha estat aclamat per la crítica, consolidant-la com una de les figures més destacades de la temporada.

Gascó serà l’única representant del cine espanyol en aquesta edició. Pedro Almodóvar, que aspirava a competir amb La habitació del costat, va quedar fora de la carrera. Malgrat les expectatives, el seu primer llargmetratge en anglès no va aconseguir una nominació en la categoria de millor guió adaptat. Tilda Swinton i Julianne Moore, protagonistes de la cinta, tampoc no van aconseguir entrar en la llista de finalistes.

D’altra banda, Emilia Pérez es posiciona com una de les grans favorites amb 13 nominacions. The Brutalist li segueix amb 10 candidatures, mentre que Wicked (10 nominacions), Un complet desconegut (8) i Conclave (8) completen la llista dels títols més destacats de l’any.

Karla Sofía Gascón

La cerimònia dels Oscar 2025 se celebrarà el 2 de març, matinada del 3 a Espanya. Conan O'Brien agafarà les regnes de la gala, reemplaçant Jimmy Kimmel després de tres edicions consecutives.

Aquest any, l’Acadèmia ha anunciat diverses novetats. Per primera vegada, no hi haurà actuacions en directe de les cançons nominades a millor cançó original. A més, es retrà un homenatge a les víctimes dels incendis recents a Los Angeles, una de les ciutats més afectades pels desastres naturals.