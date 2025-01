Tot el que has de saber de 'Reminder', la sèrie turca més esperada de 2025

Hande Erçel torna a la televisió el 2025 amb "Reminder", una sèrie que ha generat gran expectativa entre els seguidors de les produccions turques. Barış Arduç serà el seu company de repartiment, formant una parella que promet emocions intenses a la pantalla.

Aquest nou drama combinarà suspens i una forta càrrega emocional, explorant les complexitats de les relacions i els conflictes personals dels protagonistes. Encara que els detalls de la trama es mantenen en secret, s’espera una història profunda i commovedora.

El rodatge de "Reminder" va arrancar el desembre de 2024, amb la Capadòcia com a locació principal. Els seus paisatges espectaculars i la seua història mil·lenària aportaran una ambientació única, enriquint l’estètica de la sèrie.

La producció està en mans de 03 Medya, una de les companyies més prestigioses del sector. Özgür Önurme i Ahmet Vatan, els guionistes darrere del projecte, han treballat en exitoses ficcions, assegurant una narrativa ben construïda.

Hande Erçel

Els fans de les sèries turques recorden la química entre Hande Erçel i Barış Arduç en "Rüzgara Bırak", la qual cosa ha elevat encara més les expectatives sobre el seu retrobament en "Reminder". S’espera que la seua actuació en conjunt aportació profunditat i realisme a la història.

Al costat d’ells, destaca la participació de Melis Minkari, coneguda pel seu paper en "Germans". En aquesta nova sèrie, interpretarà la germana del personatge d’Erçel, afegint intensitat i matisos al drama.

La sèrie arribarà a Disney Plus el 2025, la qual cosa permetrà que les produccions turques continuïn guanyant terreny a nivell internacional. Encara que la data exacta d’estrena no ha estat anunciada, es perfila com un dels llançaments més esperats de l’any.