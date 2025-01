Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exvocalista de La Oreja de Van Gogh entre 2008 i 2024, Leire Martínez, va anunciar recentment en una entrevista a Los 40 Principales que ampliarà la seua carrera com a artista actuant en una sèrie per a la plataforma Netflix. També va revelar que es tracta d’una ficció de suspens i que sortirà a la primavera o estiu d’aquest any.