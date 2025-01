Les sèries turques i Hande Erçel brillen en els Seoul Drama Awards 2025

Los Seoul Drama Awards 2025 ja han anunciat als seus guanyadors, i Turquia ha estat una de les grans protagonistes. Kızıl Goncalar i Bambaşka Biri van estar nominades en la categoria de Millor Sèrie, reflectint l’impacte global de les produccions turques. Kızıl Goncalar va aconseguir aconseguir el guardó, consolidant el reconeixement internacional de la indústria televisiva del país.

Hande Erçel i Burak Deniz, dos dels rostres més coneguts del panorama turc, encapçalen l’elenc de Bambaşka Biri, una sèrie que ha conquerit l’audiència des de la seua estrena. Filmada a Istanbul, en zones emblemàtiques com Beşiktaş i Gàlata, la ficció es va convertir en una de les més comentades de l’últim any. A Espanya encara no s’ha estrenat, però la seua arribada és esperada amb gran expectació.

La trama se centra en un impactant assassinat que posa en perill tota la societat. Hamdi Etilbey és trobat sense vida en un bosc remot, la qual cosa dona inici a una complexa investigació encapçalada per Leyla Gediz, una fiscal decidida a trobar la veritat, i Kenan Öztürk, un periodista amb set de justícia.

Mentre avancen en el cas, ambdós descobreixen connexions ocultes entre la víctima i personatges poderosos, destapant una xarxa de corrupció que amenaça les seues vides. A mesura que la tensió augmenta, la relació entre Leyla i Kenan es transforma, donant pas a un vincle que desafia tant la seua ètica com les seues emocions.

Bambaşka Biri

La sèrie no només atrapa amb la seua intriga, sinó que també planteja dilemes sobre el poder, la moral i el preu de la veritat. Cada capítol manté l’espectador en suspens, amb girs que canvien per complet el rumb de la història.

Con Hande Erçel com a protagonista, la sèrie va arribar a la pantalla l’11 de setembre de 2023, després d’un anunci oficial de FOX i TIMS&B Productions el 24 d’agost. Des del seu llançament, la ficció va despertar un gran interès i el seu segon episodi, emès el 18 de setembre, es va convertir en el més vist a totes les franges horàries.