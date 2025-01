Pedro Almodóvar pren amb humor la idea de dirigir una sèrie sobre la vida de Belén Esteban

Belén Esteban està decidida a convertir la seua vida en una sèrie de televisió. La seua intenció és que el projecte tingui un cineasta de primer nivell, i la seua elecció ideal seria Pedro Almodóvar. Encara que diverses productores han mostrat interès, ella prefereix prendre’s el seu temps abans de tancar un acord.

Durant una recent aparició en Ni que fóssim Shhh, va comentar amb humor la possible durada de la sèrie, imaginant un format de 80 capítols de 45 minuts. També va confessar que ja té al cap tres actrius per interpretar-la. "Com diguin que sí, serà l’hòstia", va afirmar entre rialles.

El director encara no ha rebut una proposta formal, però els periodistes no van perdre l’oportunitat de preguntar-li sobre el tema a la catifa roja dels Premis Ferotge 2025. La seua reacció va ser de sorpresa, ja que no comprèn per què Belén Esteban vol explicar la seua història en aquest moment.

"Però si li queda moltíssim per viure! Està començant aquesta noia", va respondre amb incredulitat, deixant clar que li sembla massa aviat per a un projecte així.

Pedro Almodóvar

Malgrat els seus dubtes, Pedro Almodóvar i Belén Esteban s’han creuat en diverses ocasions i han posat junts en diferents esdeveniments. Encara que el director té compromisos per als propers anys, no tanca completament la porta.

"Estic ocupat en els propers anys, però si ella m’espera, me'l puc pensar", va comentar en to jocós davant dels mitjans. Ara per ara, el projecte segueix sense data confirmada, però Belén Esteban està decidida a fer realitat el seu somni televisiu.