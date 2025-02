'Crims' analitza el cas de Carmen Blanch a Vilassar de Dalt l'any 2010

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Crims emet avui el segon episodi de la 5a temporada, sota el títol Libèl·lula. Es tracta d’un cas que va ocórrer a Vilassar de Dalt l’any 2010, quan quatre mesos després de trobar assassinada Carme Blanch a casa seua, van detenir el marit de la víctima, Joan Puigpey, com a presumpte autor d’un crim masclista. La policia creu que Puigpey va matar la seua dona per heretar totes les seues propietats, però el jutge el va deixar en llibertat per falta de proves. Els Mossos d’Esquadra van dur a terme una persecució amb cotxe per deixar-lo en evidència. En aquest capítol, uns anònims i una agulla en forma de libèl·lula seran peces claus per al desenllaç d’aquesta investigació. Val a destacar que el cinquè episodi d’aquesta temporada se centrarà en la desaparició de Pedro José Morales a Lleida l’any 2011, que després va aparèixer mort al pantà d’Utxesa.