La xef Maria Nicolau, coneguda per la seua manera de revolucionar la cuina amb el seu estil directe i les seues opinions, puja avui Al cotxe per parlar de Cuina salvatge, el programa de 3Cat que presenta, i per explicar com li ha canviat la vida des que va començar a divulgar la seua filosofia a través del llibre Cuina o barbàrie i la seua presència als mitjans.