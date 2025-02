Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 1 estrena aquesta nit José Mota No News, un programa d’humor i actualitat conduït per José Mota que comptarà amb Patricia Conde com a copresentadora i amb la col·laboració de Santiago Segura i Florentino Fernández. Totes les setmanes protagonitzaran divertides seccions i reptes impossibles.