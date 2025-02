A la recerca del millor plat català a Barcelona

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Creat: Actualitzat:

La furgoneta de Joc de Cartes de TV3 torna aquesta nit (22.08) i recorrerà diferents punts de Barcelona per trobar el millor plat tradicional de la cuina catalana. El presentador Marc Ribas coneixerà quatre restaurants visitant la Fonda Can Portell, on Cristian Vásquez presentarà plats de cuina catalana amb productes de la temporada, i descobrirà L’Insolent de Javi Custodio, que combina la cuina tradicional amb tocs moderns. També farà parada a El Tiet, amb el menú de plats tradicionals que Elena Gabriel oferirà. Finalment, provarà la cuina catalana de Thais Ivern a El Tros de la Rambla, amb els seus productes de quilòmetre zero.

Els representants de cada local intentaran impressionar Marc Ribas i els altres concursants per ser els guanyadors d’aquest capítol i emportar-se el premi de 5.000 euros.