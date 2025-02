TV3 analitza ‘Paraules d’amor’ de Joan Manuel Serrat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

TV3 emet avui a les 22.45 hores Això no és una cançó. En aquesta classe el professor Ramon Gener analitzarà amb els seus alumnes la lletra, la melodia i la tendresa i les emocions que transmet Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat. El tema parla sobre els primers amors, el pas del temps i els records. A més, aquest cantautor del Poble-sec recentment ha anunciat que es retiraria dels escenaris. Més tard, a les 23.30 h, Fel Faixedas i Carles Xuriguera pugen Al cotxe per parlar sobre com gràcies a l’humor van superar la mort prematura de les seues mares. Durant el trajecte expliquen la necessitat que van tenir d’homenatjar-les amb un espectacle teatral i com va ser el procés creatiu de Les mares, una obra que, a través de l’humor i les vivències dels dos actors, reconeix el treball de les dones d’una generació marcada per la postguerra.