La Gran Rua de Carnaval de la capital del Segrià, a Lleida Televisió

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió retransmetrà a partir de les 17.45 hores la Gran Rua de Carnaval de la capital del Segrià amb Sa Majestat, Pau Pi. La rua començarà a l’avinguda de les Garrigues i seguirà fins a la rambla Doctora Castells, lloc on hi haurà el set de Lleida TV perquè els espectadors puguin disfrutar d’aquesta celebració amb Judit Montoy i Josep Cambray. Val a recordar que la cadena ha llançat una campanya a les xarxes socials perquè la gent enviï les fotografies de les seues disfresses i puguin entrar en un sorteig d’un sopar per a dos persones a El Barri o entrades per a les pròximes festes d’Algoritmo i Teteo. Més tard, a les 21.00 h, es podrà seguir el partit d’hoquei de tornada entre el Pons Lleida i La Vendéenne dels quarts de final de la WSE Cup Men. Lleida Televisió també oferirà avui i demà a partir de les 09.00 h la Copa Atlas Energia.