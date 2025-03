Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Pablo Motos entrevista avui (21.45) a El Hormiguero les actrius Maribel Verdú i Mariela Garriga per presentar la sèrie Cuando nadie nos ve, que s’estrena el 7 de març a la plataforma HBO MAX. Dirigida per Enrique Urbizu, aquest thriller té com a teló de fons la Setmana Santa de Morón de la Frontera.