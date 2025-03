Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El programa presentat per Cayetana Guillén Cuervo, Versión Española, estrena aquesta nit (22.30) a La 2 la pel·lícula Competencia oficial, una comèdia protagonitzada per Antonio Banderas, Penélope Cruz i Óscar Martínez. Després d’aquesta cinta, Cayetana rep Banderas al plató, on l’actor recordarà anècdotes del rodatge.