El Barça vol sentenciar avui a TV3 (18.35) la seua classificació per a les semifinals de la Lliga de Campions femenina, amb l’1-4 al seu favor del partit d’anada. Rep a l’estadi Johan Cruyff un Wolfsburg al qual només li val obrar el miracle per remuntar. Per la seua part, el masculí juga també avui (21.00, DAZN) amb l’Osasuna un partit de Lliga.