Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Física o química seguirà a Atresplayer ja que ha renovat per una segona temporada. Des que FoQ: La nueva generación es va estrenar al febrer, Atresmedia en va destacar l’impacte. En canvi, l’emissió en obert no va tenir tant d’èxit a Antena 3, on amb prou feines va assolir un 5,3% de share i menys de 500.000 espectadors.