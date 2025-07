Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La processó del Sant Enterrament s’emet demà en directe per Lleida Televisió, a les 20.45. La processó, que surt com és tradició de l’església de la Sang, recorre carrers habituals com Blondel, avinguda Catalunya, Lluís Companys, Unió, Templers, Acadèmia, República del Paraguai, Alcalde Costa, Vila de Foix i Sant Antoni.