CONCURSOS
Núria Marín, semifinalista de ‘Cuina com puguis’, avui a TV3
El programa Cuina com puguis de TV3 emet aquesta nit (22.45) les semifinals, en dos sessions (la primera a les 22.45 i la segona a partir de les 23.35), d’aquest concurs de cuina en què participa la periodista aranesa Núria Marín, que competirà en la segona semifinal per ser la millor a les cuines, juntament amb la també periodista Laura Fa, el cantant Lildami i el creador de contingut Pau Joanmiquel. De la mateixa manera, la primera tanda d’aquesta ronda final (22.45) enfrontarà el periodista Gerard Romero, la presentadora i influencer Laura Escanes, la cantant Sofia Coll i l’actor barceloní Roger Coma. Els vuit participants prepararan diverses receptes proposades pel presentador de l’espai, Marc Ribas, però sabent que hauran de superar diferents proves i obstacles que, a mesura que avancin els minuts, els dificultaran el cuinat.