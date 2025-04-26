RELIGIÓ
Els informatius de les cadenes es bolquen en el funeral del papa
Les cadenes de televisió s’abocaran avui en la retransmissió del funeral del papa Francesc a la plaça de Sant Pere del Vaticà i el seu posterior enterrament a la Basílica de Santa Maria Major de Roma, on serà traslladat en un seguici fúnebre de 6 quilòmetres. TV3 i 3/24 ofereixen un programa especial a les 10.00 amb la retransmissió del funeral. El programa el presentarà Carles Costa. La 1, Canal 24 horas i RTVE Play emetran l’especial informatiu des de les 9.00. El presenten Alejandra Herranz i Marta Carazo. Ana Rosa Quintana també estarà en directe, amb una edició especial d’El programa de AR a Telecinco. L’informatiu d’Antena 3 començarà la retransmissió a les 9.30 hores i estarà presentat per Mónica Carrillo i Matías Prats. Mentrestant, a La Sexta el desplegament començarà a les 9.00, amb Cristina Villanueva al capdavant.