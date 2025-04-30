ACTUALITAT
La 1 lidera les audiències durant l’apagada, que va ‘vaticinar’ Movistar
La sèrie Apagón, que es va estrenar el 2022 i es pot visionar a Movistar Plus, va ser premonitòria de l’apagada energètica que va patir el territori estatal dilluns, que va provocar un registre negatiu de consum de televisió, amb un descens del 50%. Només cinc emissions van superar el milió d’espectadors i dos d’aquestes van ser la compareixença del president Pedro Sánchez en diferents canals, Antena 3 i La 1. Aquesta última va liderar dilluns amb un 13,7% de quota. Per un altre costat, l’entorn digital de 3CAT, incloent 324.cat, va registrar la millor audiència diària des de la dana a Catalunya, amb 538.100 dispositius únics. L’actualitat va obligar a reestructurar la graella de televisió, amb programes especials, ajornant de nou l’estrena de La familia de la tele, que no es va poder emetre després de la mort del papa Francesc. La nova data d’estrena va quedar ahir fixada per al dilluns 5.