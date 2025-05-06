ESPORTS
L’arribada a Vila-sana de les campiones, a Lleida Televisió
Lleida Televisió emet avui, a les 21.15, un especial de Lleida en Joc amb l’arribada de les jugadores i el cos tècnic del Vila-sana després de proclamar-se campiones mundials d’hoquei patins a l’Argentina, derrotant a la final el Fraga. L’especial comptarà amb els comentaris de Víctor Paracuellos, Marc Piqué i els enviats especials Eva Cortijo i Julen Andrés, que han viscut en primera persona la gesta esportiva de les lleidatanes. El Vila-sana, que va competir a la ciutat de San Juan com a subcampió europeu després de perdre la final de la Champions el 2024, va derrotar en semifinals el Deportivo Aberastain per un còmode 7-2. A la final, va tornar a trobar-se amb el Fraga, el seu botxí a la final de la Corunya. Ara bé, aquest cop la victòria va ser per a les lleidatanes (5-3). Les del Pla van conquerir el seu segon títol de la temporada després de la Supercopa d’Espanya.